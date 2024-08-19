Новый трактор поступил в парк Виноградовского-Егорьевского «Центрлесхоза»

Новый гусеничный трактор поступил в парк Виноградовского-Егорьевского «Центрлесхоза». Всего в этом году лесопожарные подразделения получили 35 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Егорьевск.

«Бульдозер будет использоваться как для тушения лесных пожаров, так и для проведения лесохозяйственных работ в сложных условиях», — отмечается в сообщении.

Помимо тракторов, в распоряжение специалистов передали пожарные автомобили «Урал», патрульные «Нива Тревел» и малые лесопатрульные комплексы.

Чтобы контролировать пожарную обстановку в лесах, лесничие местного филиала «Мособллеса» проводят патрулирование на землях лесного фонда, а также в зонах отдыха, расположенных на территории муниципалитета. Ежедневно на дежурство выходит 12 патрулей, а в выходные к мониторингу обстановки привлекают также сотрудников полиции, местных пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Московской области.

В Егорьевском лесничестве также сообщили, что в этом году запланировано обустройство более 20 км дорог лесопожарного назначения. К 1 августа из запланированных 9,26 км дорог плановый показатель перевыполнен более чем на 5 км.

«Чтобы обеспечить проезд автотранспорта к водоемам и участкам, опасным в пожарном отношении, в дополнение к имеющейся сети лесных дорог устраиваются лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров. Главное требование, предъявляемое к их строительству или реконструкции, заключается в обеспечении свободного проезда всех видов автотранспорта для перевозки противопожарных грузов», — рассказал старший участковый лесничий Пешурского участкового лесничества Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Хренов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.