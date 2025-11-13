Новый социальный проект «Маршрут заботы» запустят в Великом Новгороде

Проект «Маршрут заботы» начнут реализовывать в Великом Новгороде в 2026 году

Губернатор Новгородской области Александр Дронов встретился с директором благотворительного Фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизаветой Олескиной, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Благодаря сложившемуся в 2011 году партнерству, регион смог занять лидирующие позиции в России по развитию системы долговременного ухода — это стало известно по завершении встречи, сообщает «Бриф24» .

Планируется, что в ближайшем времени в регионе стартует новый социальный проект под названием «Маршрут заботы», инициированный фондом.

«Проект предполагает создание системы бесшовного сопровождения нуждающихся в уходе пожилых людей и взрослых людей с инвалидностью или находящихся в тяжелой жизненной ситуации, — от выписки из больницы до оказания необходимой помощи на дому. А также поддержку семьи и координацию медицинской и социальной помощи», — рассказала Олескина.

Для каждого, кто перенес инсульт, травму или иное серьезное заболевание, будут создаваться мультидисциплинарные команды и разрабатываться индивидуальные маршрутные листы.

Обучение этих команд, методическое сопровождение и помощь региону в оснащении пунктов проката технических средств реабилитации возьмут на себя специалисты фонда «Старость в радость». Запуск проекта запланирован в Великом Новгороде на 2026 год. Отмечается, что забота о старшем поколении и оказание им социальной поддержки — приоритетная задача национального проекта «Семья».

Стоит напомнить, что Новгородская область входит в число пяти пилотных регионов, где с 2023 года тестируется система долговременного ухода.

«Наш опыт был высоко оценен президентом, благодаря чему эта практика масштабирована на всю страну», — подчеркнул Дронов.

В рамках этой системы специалисты по уходу прошли необходимое обучение, были открыты школы для родственников, а волонтеры фонда активно участвуют в различных социальных акциях.

В настоящее время более 2300 жителей Новгородской области вовлечены в систему долговременного ухода, и о них заботятся более 2000 специалистов. Все они прошли специальное обучение, в том числе на базе Новгородского государственного университета и по программам фонда «Старость в радость».

