Новый сорт репчатого лука вывели подмосковные аграрии

В линейке продукции одного из крупнейших производителей лука-севка в России появился сорт «Озерский».

Именно в Озерах расположено предприятие «Лукаморе», которому на сегодняшний день принадлежит пятая часть от всего произведенного в стране лука-севка: в России производят около 20 тыс. тонн лука-севка, из них 4,5 тыс. тонн приходится на долю озерской компании.

«Над созданием этого сорта мы работали в течение нескольких лет. Была задача создать районированный сорт, который подойдет для большинства климатических зон нашей страны. В прошлом году зарегистрировали его в реестре и начали производство», — рассказывает исполнительный директор ООО «Лукаморе» Наталья Чумичева.

Главное отличие «Озерского» лука-севка в том, что он подходит для холодного хранения и дает хорошую урожайность.

«Этот сорт можно хранить при температуре чуть выше нуля, и он не будет стрелковаться. Отлично подходит для промышленного использования. А еще лук сохраняет свои вкусовые качества при жарке: специально выводили такой сорт, который не горит и не чернеет», — добавила Наталья Чумичева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.