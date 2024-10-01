Новый сквер появится в поселке Усады в Ступине

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и общественности проверил ход работ по благоустройству территории в поселке Усады, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее на территории рядом со школой поселка находился пустырь. Жители обратились с просьбой о благоустройстве пространства. Был создан проект современного сквера, устроивший местных жителей.

«Мы делаем новый сквер в поселке по программе инициативного бюджетирования благодаря поддержке нашего депутатского корпуса и регионального депутата Андрея Голубева. На следующей неделе работы должны быть завершены», — сказал Сергей Мужальских.

Работы ведутся по графику. На объекте задействована бригада рабочих и тяжелая техника. На данный момент ведется установка бортов и подготовка основания для асфальтового покрытия.

«Установим на территории сквера 6 лавочек, урны, новое уличное освещение. В центре предусмотрено место для установки новогодней ели», — уточнил заместитель главы городского округа Ступино Максим Жуков.

Завершение строительства запланировано на 6 октября.

Напомним, в этому году в округе благоустроено 6 общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.