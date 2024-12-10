Новый сквер на улице Институтской во Фрязине открыли по народной программе ЕР

В 2024 году во Фрязине в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» открыт новый сквер на ул. Институтской. Об этом сообщает пресс-служба секретаря фрязинского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев.

В этом году во Фрязине произошло знаковое событие для горожан — появилось новое место отдыха для взрослых и детей. В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» был открыт новый сквер на улице Институтской, около дома № 10а.

Ранее там располагалось аварийное здание бывшего детского сада. Территорию освободили, и на этом месте, согласно наказам фрязинцев, обустроили пространство для отдыха жителей всех возрастов.

На площади более 7 тыс. кв. м появились две детские игровые площадки, тренажеры и спортивные элементы, зоны тихого отдыха и пространство для пеших прогулок. На всей территории сквера установлено новое современное освещение и камеры системы «Безопасный регион», зеленые пространства украшают кустарники.

«Данный проект стал возможным благодаря реализации программы губернатора Андрея Воробьева „Формирование современной комфортной городской среды“. Получил от жителей обратную связь о новом многофункциональном месте отдыха. Фрязинцы поделились своими впечатлениями и мнением о том, каким они видят дальнейшее благоустройство городских территорий. Но самое важное — наши самые маленькие фрязинцы первыми по достоинству оценили обновление!» — сообщил секретарь фрязинского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев.

Несмотря на то, что муниципальная часть народной программы партии полностью выполнена, она продолжает пополняться наказами жителей и постоянно совершенствоваться в зависимости от их потребностей. Можно с уверенностью утверждать, что это живой документ, который развивается в соответствии с вызовами времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.