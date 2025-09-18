Новый сквер благоустроят в Мытищах до конца сентября

Глава администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая и представители администрации округа в четверг проверили ход благоустройства нового сквера на Новомытищинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной объем работ уже выполнен. Завершена асфальтировка пешеходных дорожек, засеян газон, смонтированы игровые элементы. До конца недели будут установлены спортивные уличные тренажеры. Затем будут смонтированы опоры освещения и уложено резиновое покрытие на детской площадке. Планируется завершить работы до конца сентября.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в планах по благоустройству в 2025 году: 147 пространств в Подмосковье. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации.

«Задача — сделать так, чтобы каждый год в Подмосковье появлялись новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей, провести время на природе», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.