Новый сервис упростил жителям Подмосковья получение писем и бандеролей

Клиенты «Почты России» теперь могут забирать письма и бандероли, не обращаясь к оператору: корреспонденция будет ждать получателей в установленных в отделениях почтоматах. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Раньше забрать из почтоматов можно было только посылки и мелкие пакеты. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли в автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их положат в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.

Когда отправление готово к выдаче в почтомате, клиенту приходит уведомление, в котором указан срок хранения и код для получения. Сейчас получить письмо или посылку таким способом можно в 70 почтовых отделениях по Московской области.

Переадресация посылок в почтоматы в наиболее посещаемых отделениях началась в 2024 г. Информационная система сама отбирает отправления, которые можно загрузить в автоматическую станцию, исходя из заданных критериев. С момента запуска услугой воспользовалось более миллиона человек по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.