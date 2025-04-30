Новый сервис подбирает одежду по размерам пользователя автоматически

Заработал персонализированный поиск одежды и обуви на платформе Авито. Теперь покупателям будет проще находить вещи нужного размера, предпочтительных цветов и любимых брендов среди 53 миллионов товаров, сообщила пресс-служба компании.

Функция «Мой гардероб» сохраняет индивидуальные запросы пользователя и с помощью интеллектуальной ML-модели формирует релевантные подборки при каждом посещении сервиса — достаточно один раз задать нужные параметры. С января 2025 года инструмент тестировался, а в апреле стал доступен для всех.

Благодаря нововведению процесс поиска и покупки сокращается до минимума. Пользователю необходимо зайти в раздел «Одежда, обувь и аксессуары», выбрать «Мой гардероб» и настроить фильтры. Сначала выбирается категория: женская, мужская, детская одежда, а затем — размеры. Например, можно указать «М» для блузок, футболок и худи, «L» для джинсов и брюк, а для обуви — 38-й размер. Дополнительно можно указать предпочтения по брендам, цветовой гамме и ценовому диапазону. Эти параметры не обязательны, но помогают сделать подборку точнее.

Для «Моего гардероба» команда разработала и постоянно совершенствует умную алгоритмическую модель: персонализированные поисковые сценарии, автоматическое применение фильтров и прогнозирование предпочтений. Система анализирует, какие товары пользователь ищет чаще всего, и предлагает сохранить эти настройки для будущих запросов.

Перед запуском функции на портале доработали размерную сетку, сделав ее универсальной.

«Как правило, производители используют разные числовые значения из-за различий в стандартах параметров фигур в разных странах, что может усложнить подбор подходящих вещей. Поэтому мы сделали единую систему размеров, которая учитывает эту особенность. Для продавцов мы разработали подсказки с подробной информацией о том, как измерить товар и корректно указать это в объявлении. Покупатель, в свою очередь, видит понятную расшифровку размерной сетки. Это помогает выбрать одежду и обувь под индивидуальные параметры. Кроме того, платформа научилась определять состояние вещи, чтобы валидировать описание, которое указал продавец. Модель анализирует описание продавца и информацию, указанную при оформлении карточки товара, чтобы сформулировать максимально корректное объявление», — рассказала руководитель продуктового кластера Lifestyle&Home в Авито Алена Медведева.

Согласно статистике, самыми востребованными размерами в «Моем гардеробе» стали «L» для мужской одежды (35% запросов) и «M» для женской (28%). Чаще всего россияне искали мужскую обувь 42-го размера (25%) и женскую — 38-го (26%).

Функция «Мой гардероб» работает в тестовом режиме с начала 2025 года. За несколько месяцев ей воспользовались уже полмиллиона покупателей, которые теперь регулярно применяют персонализированные фильтры для поиска одежды и обуви.