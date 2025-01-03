Новый рентген-кабинет открыли в Центральной поликлинике Люберец

В Центральной поликлинике Люберецкой областной больницы после капитального ремонта помещения и установки рентгенозащитных окон и дверей установили новый рентген-аппарат, сообщили в пресс-службе округа.

«Новое оборудование позволит проводить исследования костей и суставов, внутренних органов, легких, чтобы делать точную диагностику заболеваний. Это уже второй рентген-кабинет в Центральной поликлинике. И он необходим, так как здесь проводят диагностические исследования не только пациентам этого медучреждения, но и круглосуточно обследуют пациентов травматологического пункта. Теперь в одном кабинете будут оказывать плановую помощь, а второй будет использоваться для экстренных случаев», — отметила заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова.

По словам завотделением, в новом кабинете посменно будут работать два врача-рентгенолога и два рентген-лаборанта, все они прошли необходимый инструктаж. Команда медицинских специалистов полностью владеет необходимыми манипуляциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.