сегодня в 17:11

Новый регоператор появится в Оренбургской области с 1 декабря

В Оренбургской области обязанности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами перейдут к ООО «ПромПереработка». Компания была выбрала по итогам конкурсного отбора. Для обеспечения стабильного вывоза отходов она дополнительно закупила 30 новых мусоровозов по программе льготного лизинга, передает пресс-служба компании.

«Замена регионального оператора — это технический процесс, главная цель которого — обеспечить людям бесперебойный вывоз отходов. Новый оператор входит в работу своевременно и с необходимым обновлением техники, что снижает риски сбоев и повышает качество услуги», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

ООО «ПромПереработка» будет осуществлять вывоз отходов на всей территории Оренбургской области, обеспечивая плановый переход и сохранение непрерывности услуги для жителей муниципалитетов.

«РЭО будет вести мониторинг выхода нового оператора на мощность и контролировать качество предоставления услуги в соответствии с федеральными требованиями», — добавили в пресс-службе РЭО.