Новый ратрак для создания качественных лыжных трасс доставлен в Красногорск

При поддержке главы городского округа Красногорск, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Волкова был приобретен новый ратрак. Это специальная машина, которая используется для создания и обслуживания лыжных трасс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый ратрак отечественного производства, что, как отметил начальник управления физической культуры и спорта администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев, упростит его обслуживание. Машина поможет поддерживать в хорошем состоянии трассы как на территории лыжной базы, так и в лесном массиве.

По словам Алу Бочкаева, помимо нового ратрака, в Красногорске есть еще один, который работает с 2005 года. Его тоже отремонтировали, так что он тоже будет помогать в обслуживании трассы.

На сегодняшний день в городе уже накатано 5 километров трассы. Также проводится большая работа в лесном массиве под руководством активного жителя Красногорска Сергея Кондраткова. Власти будут помогать ему и в этом году: техника теперь позволяет выезжать на ратраке в лесной массив.

Красногорская лыжня всегда считалась одной из лучших в России, и новый ратрак поможет подтвердить это звание. В конце декабря в городе пройдет традиционная «Красногорская лыжня».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.