Новый пушистый терапевт появился в социальном центре «Орехово-Зуевский»

Метод канистерапии уже давно применяют в реабилитации особенных ребят в социальном центре «Орехово-Зуевский», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Не так давно к уже знакомым для детей собакам Лори и Биму присоединилась еще одна помощница — полуторагодовалая доберман по кличке Эхо. С щенячьего возраста она помогает малышам с ограниченными возможностями здоровья и уже полюбилась многим за контактность и энергичность.

Сейчас занятия с животными проходят на свежем воздухе. Канистерапевт Елена Федорова отмечает, что у детей заметны положительные изменения: прогресс в запуске речи и расширение словарного запаса, развитие эмоциональной сферы и навыков общения, улучшение моторики и координации.

Канистерапия особенно эффективна для детей с ОВЗ: общение с собакой снижает тревожность, повышает внимание и способствует формированию доверия.

Лори, Бим и Эхо — не просто пушистые друзья, а настоящие специалисты, которые каждый день помогают ребятам делать шаги к новым победам.

