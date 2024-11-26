Новый прогулочный бульвар вскоре появится в Реутове

В рамках комплексного развития территории на углу улиц Комсомольская и Дзержинского в Реутове будет разбит сквер с пешеходными дорожками и зоной активного отдыха. От него возьмет свое начало прогулочный бульвар с тротуарами, современным освещением и прочими элементами благоустройства. От жилой зоны бульвар будет отделять кленовая аллея. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая зеленая зона отдыха станет доступна для всех горожан. Для детей здесь устроят три нейродинамические игровые площадки, для подростков и взрослых — спортивные уголки с оборудованием для тренировок и столами для пинг-понга.

В общей сложности в рамках проекта будет благоустроено 8 га территории. Предусмотрены условия для развития малого бизнеса в сфере услуг: на первых этажах жилых домов появятся помещения для продуктовых магазинов, кафе, пекарен, ресторанов и пунктов выдачи товаров.

С просьбой о благоустройстве территории выступили жители, собрав почти 1,5 тыс. подписей под соответствующей петицией на имя главы городского округа. Сейчас на этой территории располагаются незаконные постройки, которые подлежат сносу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.