Новый проект для молодежи: Беглов рассказал о «Школе Смольного»

Губернатор Санкт-Петербурга Алексанлр Беглов заявил, что новый проект «Школа Смольного» поможет молодым людям проявить себя в госуправлении, получить знания и навыки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Четырехмесячный вводный курс в формате лекций, экскурсий и деловых игр поможет определиться с выбором профессии и карьерным планом. Молодые люди увидят изнутри работу органов власти, познакомятся со специальностями», — сказал Беглов.

Для участия в пилоте власти и организаторы пригласили 82 учащихся старших классов школ Северной столицы. Это ребята с хорошей успеваемостью и призеры федеральных конкурсов. Проект создается при содействии ведущих вузов Петербург: НИУ ВШЭ, РГПУ имени А. И. Герцена, Политеха, ПБГЭУ и других.

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством Санкт-Петербурга задачу ускорить подготовку молодых профессиональных кадров.