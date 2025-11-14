Новый подкаст для предпринимателей запустили на подкаст-платформах

Авито запустил подкаст «Решено» — проект в поддержку российского бизнеса. Ведущий подкаста — Артем Кумпель. Как старший управляющий директор Авито. Первый выпуск уже доступен на основных подкаст-платформах и видеохостингах.

Формат и аудитория

Подкаст работает в формате «вопрос-ответ». Вопросы поступают от самих бизнесменов — как опытных предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. Артем Кумпель вместе с приглашенными экспертами разбирает их, добавляя собственный опыт.

Темы выпусков: выбор ниши, управление финансами, найм сотрудников, масштабирование бизнеса с помощью рекламных инструментов, оптимизация расходов и личная эффективность. Отдельный фокус — на карьере, найме и управлении людьми, а также на практиках из рынка услуг и рекламы. Подкаст будет полезен всем — от новичков до опытных владельцев компаний.

«Для многих предпринимателей Авито уже стал одной из основных площадок для старта бизнеса — у нас аудитория в 72 млн человек. Но мы хотим помогать не только технологически. В подкасте предприниматели услышат живые истории и инсайты от топовых экспертов, получат ответы на сложные вопросы из первых рук. Наша цель — чтобы каждый, кто начинает или развивает свое дело, принимал более взвешенные решения», — говорит Артем Кумпель.

Первый выпуск и планы

Александр Афанасьев («Нескучные финансы») рассказал, как финансовая грамотность помогает бизнесу расти, и объяснил, почему финансы — это инструмент для масштабирования и свободы, а не просто цифры в таблицах.