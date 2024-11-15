Новый парк Одинцовского округа в деревне Маслово откроется в декабре

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход обустройства новой зоны отдыха на территории муниципалитета — парка в деревне Маслово. В 2024 году выполняется первый этап масштабного проекта по программе «Парки в лесу», он включает благоустройство лесопарка на площади 28,5 га, передает передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь протянули сеть дорожек и тропинок из гранитного отсева, сделали площадки для волейбола, бадминтона и настольного тенниса, современный воркаут, две детские площадки для ребят разного возраста, пространства для отдыха с гамаками, комнату матери и ребенка, а также установили туалетные модули, лавочки, урны и качели. Общая готовность парка составляет 85%, сейчас подрядная организация завершает монтаж опор освещения и деревянных настилов из лиственницы. Как сообщил глава Одинцовского округа, первых посетителей новая зона отдыха примет в декабре этого года.

«Проверил, как идет обустройство новой парковой территории в деревне Маслово. Завершается первый этап работ — в рамках него создаем инфраструктуру на площади 28,5 га. Проектом предусмотрено минимальное вмешательство в симбиоз деревьев, подлеска и почвы: площадки и дорожки вписаны всуществующий рельеф. Например, один из основных маршрутов проходит вдоль естественного ручья. Здесь подрядчик сделал настил с канатным тросовым ограждением ипоставил качели. Получилось пространство для тихого отдыха. Парк будет всесезонным — уже этой зимой здесь подготовят две трассы для лыжников: на 2 километра и на 800 м», — сказал глава.

Добавим, что проект включает оздоровление лесной растительности — по результатам лесопатологической экспертизы подрядная организация удаляет сухостойные, больные и упавшие деревья. В дальнейшем парк в деревне Маслово продолжит развиваться. В частности, напротив главного входа обустроят парковку на 146 машиномест с туалетным модулем и комнатой матери и ребенка. В 2025 году подрядчик планирует приступить ко 2-му этапу масштабного проекта — обустройству участка площадью 82,2 га. По 3-му этапу создания парка — 40,5 га — сейчас ведется предпроектная подготовка.

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