Новый онлайн-сервис «Цифросети» запустили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области заработал новый электронный сервис по согласованию проектной документации с ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Проект сейчас функционирует в пилотном режиме. К нему подключены две организации, предоставляющие газ и электричество в Подмосковье, а также несколько областных ведомств. В будущем к «Цифросетям» присоединятся другие ресурсоснабжающие компании и органы власти, заинтересованные в согласовании проектной документации. Это цифровое решение избавит заявителей от хождения по инстанциям, при этом весь процесс предоставления услуги будет отображаться в личном кабинете на региональном портале», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В настоящее время сервис «Цифросети» позволяет в электронном виде согласовать инженерно-топографический план с АО «Мособлгаз», ПАО «Россети Московский регион». Кроме того, доступно согласование с региональными ведомствами: главным управлением культурного наследия, комитетом лесного хозяйства, министерством экологии и природопользования, а также министерством культуры и туризма.

Воспользоваться онлайн-сервисом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья от лица организации, заполнить электронную форму, приложить обязательные документы и отправить заявку.

На основании заявления ресурсоснабжающая организация определит объем работ, необходимых для предоставления услуги, и их стоимость. После этого заявителю в течение одного рабочего дня направят счет, на оплату которого выделяется пять рабочих дней. Квитанцию об оплате следует отправить в организацию через личный кабинет.

Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней.

Ранее губернатор отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил глава региона.