«Новый Нострадамус» ввел людей в ступор, назвав точную дату начала Третьей мировой

Астролог Кумар считает, что Третья мировая война может начаться 18 июня 2024 г

Индийский астролог Кушал Кумар, известный как «Новый Нострадамус», утверждает, что с большой долей вероятности Третья мировая война может начаться уже 18 июня 2024 года. По словам предсказателя, этот день имеет наиболее сильный планетарный стимул, чтобы на Земле начался новый глобальный конфликт, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на The Daily Star.

«Теперь вторник, 18 июня 2024 года, имеет самый сильный планетарный стимул для запуска Третьей мировой войны, хотя 10 и 29 июня также могут иметь право голоса», — выразил мнение Кумар.

Изначально индиец выступил с таким прогнозом еще в мае. Сейчас Кумар вновь повторил свою догадку, вопреки тому, что изначально он спрогнозировал неправильную дату начала Третьей мировой войны — «Новый Нострадамус» обещал ее на 10 июня 2024 года.

По словам Кумара, спрогнозированная им дата предполагаемого начала Третьей мировой объясняется ​​важными планетарными выравниваниями. По его мнению, именно такой сценарий и может вызвать новое мировое противостояние.