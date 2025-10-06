Новый многофункциональный игровой центр открыли в Ленинском округе

В жилом комплексе «Первый квартал» Ленинского городского округа построили многофункциональный игровой центр для отдыха и развлечений под открытым небом. Новая общественная зона, выполненная в форме большого круга, площадью около 8 тыс. кв. м, предлагает разнообразные функциональные зоны для жителей всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Самое главное отличие этого многофункционального пространства в том, что каждый — начиная от разработчика, дизайнера и до строителя — вложил сюда чуточку своей души. Поэтому все пространство получилось гармоничным и наполненным любовью. Площадка находится в открытом доступе и уже готова к эксплуатации. В ближайшие месяцы любой желающий сможет посетить новый игровой центр», — отметил руководитель по проектированию объекта «Первый Южный» группы компаний «ФСК» Михаил Кириллов.

Многофункциональное пространство включает в себя игровую зону для детей, зону для релаксации, занятий спортом и многое другое. Центральным элементом комплекса является девятиметровый канатный игровой комплекс, способствующий развитию моторики детей. Также на территории расположены столы для пинг-понга, спортивные тренажеры и отдельная зона с большой радиусной перголой, создающей комфортную тень. Пространство разделено на различные зоны, учитывающие функциональные различия и потребности посетителей.

Для создания комфортной и экологически чистой атмосферы на территории высажено свыше 60 деревьев разных пород, включая груши, абрикосы, яблони, сирень, рябину, а также различные кустарники.

Ранее сообщалось, что на территории нового жилого комплекса «Первый Южный», который находится в деревне Тарычево Ленинского округа, будут возведены пять объектов социальной инфраструктуры. Два общеобразовательных учреждения и три дошкольных организации будут рассчитаны на 4 405 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.