Новый логистический комплекс открылся в Подмосковье

Новый логистический комплекс «Москва-Восток» расположен в поселке в Обухово Богородского городского округа. Его открытие значительно повысит доступность товаров и увеличит скорость их доставки в магазины Московской области до 12-16 часов.

Площадь составляет около 44 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. Центр обеспечит снабжение более 500 магазинов сети «Магнит» в Московской области и соседних регионах.

«Это еще один важный шаг в развитии логистической инфраструктуры, от которой зависит стабильное снабжение торговых объектов. Сейчас мощности рассчитаны на обработку более 1 тыс. тонн товаров в сутки, а после выхода на проектную мощность этот показатель достигнет 2 тыс. тонн», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Водяный.

По словам Водянова, в комплексе уже трудоустроены 875 сотрудников, 96% из которых — жители Московской области. Планируется, что во второй половине года численность персонала достигнет 1,1 тыс. человек.

«Запуск нового распределительного центра в Московской области будет способствовать повышению доступности товаров на полках наших магазинов, а также расширению предложения продукции от локальных поставщиков, в том числе небольших производителей. Открытие нового логистического объекта также позволит нам укрепить позиции в регионе — одном из ключевых для нашей компании», — рассказал заместитель генерального директора, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит» Федор Павловский.

С новым РЦ работают 640 поставщиков, среди них есть и фермерские хозяйства. На долю подмосковных предпринимателей уже приходится 22% ассортимента сети.

«Сегодня мы с вами открываем двери нашего нового дома. Мы шли к этому достаточно давно: начало проекта датируется 2024 годом. Прошло чуть менее 2 лет, и вот мы с вами стоим в прекрасном месте, это большая заслуга наших партнеров и компаний, которые принимали участие в строительстве. Для нашей компании присутствие в Московской области очень важно. Производители Московского региона являются крупными партнерами компании „Магнит“, развитие бизнеса здесь является для нас приоритетным», — сказал директор по логистике розничной сети Алексей Гурьянов.

В новом комплексе оборудованы зоны для сухого хранения, заморозки, специальные камеры для овощей, фруктов и зелени. Отдельное помещение — цех для дозревания бананов, где благодаря специально поддерживаемому режиму, влаге и температуре производится дозревание бананов.

В новом распределительном центре «Магнит» внедрены автоматизированные решения, например, технология комплектации товаров мультипикинг, которая позволяет увеличить производительность на 40% по сравнению со стандартным процессом. Для автоматического измерения веса и габарита грузов с дальнейшей загрузкой отчета в информационную систему в РЦ применяется передвижное устройство — инфоскан.

Директор распределительного центра «Москва — Восток» Илья Филимонов отметил, что благодаря запуску этого РЦ компания стала еще ближе к своим покупателям, а работать сотрудникам станет комфортнее.

«Наш центр 100% механизирован, то есть все сотрудники работают на специальной напольной складской технике, тем самым повышая производительность. У нас мультитемпературные камеры с температурным режимом от 18 градусов до минус 24 градусов, что позволяет максимально сохранять свежесть продуктов», — отметил Филимонов.

При РЦ работает собственное автотранспортное предприятие и топливозаправочная станция, функционирует гостиница, где водители-экспедиторы могут отдохнуть от долгой поездки. Для комфортного пребывания персонала гостиница оборудована комнатами отдыха, прачечной, столовой и кухней.

Новый логистический комплекс «Москва-Восток» стал для ритейлера четвертым хабом в Московском регионе.