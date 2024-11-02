Новый лесопарк с прогулочными и пикниковыми зонами появится в Реутове

В Реутове прошел субботник в лесополосе на улице Транспортной. Здесь планируется сделать лесопарк с прогулочными и пикниковыми зонами, спортивными и детскими игровыми площадками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас этот участок улицы Транспортной не используется как общественное пространство, но варианты будущего благоустройства прорабатываются администрацией Реутова. Первый заместитель главы муниципалитета Алексей Ковязин обсудил их вместе с коллегами на месте.

Лесопарк займет территорию около 10 га. Алексей Ковязин заметил, что все преобразования обязательно будут обсуждаться с жителями Реутова.

В 2025 году начнутся работы по реконструкции Центрального парка Реутова. Они продлятся до 2027 года. На территории появятся прогулочные маршруты, зона отдыха у воды, концертный зал под открытым небом, фонтан, спортивные объекты, современное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.