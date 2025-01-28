Новый коворкинг для НКО открылся на ВДНХ в Москве

сегодня в 17:27

Новый коворкинг-центр для некоммерческих организаций (НКО) заработал на территории ВДНХ в Москве, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Коворкинг разместился в павильоне номер 44 «Кролиководство» на северо-востоке ВДНХ. Здание отреставрировали и приспособили для современного использования.

Резиденты, помимо самой зоны коворкинга, могут воспользоваться залом для презентаций и переговорной, мультимедийным оборудованием, а также помощью в проведении мероприятий, отмечается в сообщении.

Всего в Москве 12 подобных бесплатных площадок для НКО.

Московские НКО могут получить помощь от профессионалов в рамках проекта «Наставничество», до 9 февраля идет прием заявок на новый поток.