Новый коворкинг для НКО открылся на ВДНХ в Москве
Коворкинг-центр работает в павильоне «Кролиководство»
Фото - © Сайт мэра Москвы
Новый коворкинг-центр для некоммерческих организаций (НКО) заработал на территории ВДНХ в Москве, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.
Коворкинг разместился в павильоне номер 44 «Кролиководство» на северо-востоке ВДНХ. Здание отреставрировали и приспособили для современного использования.
Резиденты, помимо самой зоны коворкинга, могут воспользоваться залом для презентаций и переговорной, мультимедийным оборудованием, а также помощью в проведении мероприятий, отмечается в сообщении.
Всего в Москве 12 подобных бесплатных площадок для НКО.
Московские НКО могут получить помощь от профессионалов в рамках проекта «Наставничество», до 9 февраля идет прием заявок на новый поток.