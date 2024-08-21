Новый корпус школы позволит сократить вторую смену в Молоково Ленинского округа

Учреждение посетил глава муниципалитета Станислав Каторов, он проверил качество выполненных работ и убедился в том, что здание полностью готово к приему детей.

«Это долгожданный объект, его ввода наши жители ждут с 2016 года. Вместе с застройщиком и при содействии правительства Московской области мы сделали все от нас зависящее, чтобы в новом учебном году дети пришли сюда учится. Это позволит разгрузить основное здание школы и упразднить вторую смену для среднего и старшего звена. Свыше 300 ребят из шестых, седьмых и восьмых классов теперь смогу посещать школу в первую смену, учиться в комфортных для себя условиях — в новом светлом, просторном здании», — уточнил Каторов.

По словам главы, здание пристройки готово на 100%. Также полностью укомплектован штат преподавателей, установлена мебель, сантехника, оборудование в пищеблоке и столовой, благоустроена прилегающая территория, кроме того, уже выполнено лицензирование объекта.

В руководстве образовательной организации уточнили, что вторая смена в Молоковской школе пока сохраняется для вторых и третьих классов, однако этот вопрос планируется решить после открытия новой школы в Ново-Молоково, к строительству которой приступили в текущем году.

Возведение новых школ в Ленинском округе ведется активными темпами.

«К 1 сентября мы также откроем две большие школы — на 1550 мест и на 1500 мест — в „Южной Битце“ и „Восточном Бутово“. А до конца 2024 года — еще три школы общей вместимостью 3300 учащихся — в „Пригороде Лесное“, в Ермолино и в Коробово», — сказал глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.