сегодня в 13:26

Новый корпус школы № 3 в Чехове откроется в сентябре

На улице Лопасненская Чехова готовится к открытию в начале сентября новый трехэтажный корпус СОШ № 3. Он рассчитан на 200 учеников, площадь здания составляет более 4,5 тыс. кв. м. Ведется расстановка мебели и пусконаладка инженерных сетей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевые характеристики корпуса

Вместимость 200 мест;

Три этажа и площадь более 4,5 тыс. кв. м;

На первом и втором этажах учебные кабинеты, актовый и спортивный залы;

На третьем этаже читальный зал с IT‑зоной, учительская и административные помещения;

На прилегающей территории спортивные площадки и места для отдыха.

Открытие нового корпуса позволит перейти на обучение в одну смену в основном здании школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.