Новый каток откроют к зиме на Молодежной поляне в Дубне

На Молодежной поляне в Дубне полным ходом идет строительство нового сезонного катка для всех жителей. Уже завершены работы по установке холодильного оборудования, монтажу здания проката и гаража. Специалисты закончили сборку бортов и айс-матов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже в декабре жители Дубны смогут посетить новый современный каток. В последние годы Молодежная поляна Дубны превратилась в одну из самых популярных новогодних площадок в городе. Теперь здесь будет еще красивее и интереснее.

«Проект реализуется при поддержке областного правительства. Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы, но об этом расскажу позже», — прокомментировал глава городского округа Максим Тихомиров.

Второй сезонный каток появится в Дубне на стадионе «Волна», работы по его монтажу также ведутся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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