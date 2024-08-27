Новый индустриальный парк в Мытищах готов почти наполовину

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства индустриального парка «PNK парк Вешки 2», который возводят в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Здесь возводят складские блоки, общая площадь которых составит более 140 тыс. кв. м. Также для полноценного функционирования объекта построят котельную и насосные станции. Строительство стартовало в январе 2024 года, а завершат его уже в I квартале 2025 года.

Двухэтажное универсальное индустриальное здание строят по соседству с существующим индустриальным парком, принадлежащим «PNK Девелопмент», резидентом которого является ритейлер «ВкусВилл».

Проект реализуется при сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области. Инвестиции в проект составят 10 млрд рублей.

Резидентами индустриального парка смогут стать до 16 компаний, в которых будет создано 1000 новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сообщил Воробьев.

Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время подобные проекты рассматриваются и реализуются.