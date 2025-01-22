Новый храм построят в Наро-Фоминске

На высоком берегу реки Нара в Парке Победы в подмосковном Наро-Фоминске будет возведен православный храм в честь апостола Фомы. Увековечивание памяти апостола Фомы в названии храма продолжает традиции людей, выбравших некогда это название для своего села, которое вошло позднее в имя славного города Наро-Фоминск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В основу проекта храма положен внешний облик шедевра домонгольской архитектуры Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенского собора города Переяславля-Залесского, построенного великими князьями Юрием Долгоруким и Андреем Боголюбским в 1152–1157 гг.

Проект храма апостола Фомы в парке «Победы» разрабатывался в 2021–2024 гг., и в настоящее время завершен. Приход получил разрешение на строительство и земельный участок для этой цели.

В настоящее время в Наро-Фоминске действует два храма — Никольский собор, построенный еще в середине XIX в., и храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской в микрорайоне Кантемировский, построенный в наши дни.

С увеличением количества жителей, ростом и развитием города возникла необходимость строительства третьего православного храма.

Сбор пожертвований на строительство нового храма в Наро-Фоминске уже открыт. Стать его участником — это возможность проявить свою благодарность и уважение к вере и культуре, внести свой вклад в поддержку православных ценностей и традиций нашего народа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.