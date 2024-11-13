Новый хозяин забрал брошенную в столичном «Аэроэкспрессе» кошку

Бывший хозяин кошки намеренно оставил ее в переноске в «Аэроэкспрессе», а сам скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники компании сообщили в своем Telegram-канале , что питомцу уже нашли нового хозяина, а также объявили конкурс на имя для животного.

Уточняется, что кошку в переноске оставили в поезде «Аэроэкспресс», который прибыл из подмосковного Одинцова на Белорусский вокзал в Москве. Сотрудники компании забрали животное, после чего начали искать для него новый дом.

«Еще одна история со счастливым концом — новый хозяин нашелся и уже привез нашу питомицу в новый дом, где она будет жить в компании с еще двумя кошками! Давайте вместе придумаем имя для нашей путешественницы», — говорится в сообщении перевозчика.

Имя для нового питомца выберет его хозяин из предложенных вариантов, а компания, в свою очередь, вручит фирменный значок победителю своеобразного конкурса на кличку для кошки.