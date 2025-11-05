Новый год мчится в Кузбасс: в Новокузнецке уже начали «собирать елку»

сегодня в 13:48

В Новокузнецке уже начали монтировать новогоднюю ель

В Telegram-каналах Кемеровской области распространилась информация о старте монтажа новогодней ели в Новокузнецке, который традиционно считается южной столицей Кузбасса, сообщает Сiбдепо .

На кадрах, сделанных очевидцем, заметно, что одна из городских площадей огорожена временными металлическими конструкциями. В центре кадра — свежий каркас, предназначенный, по всей видимости, для будущей елки.

Примечательно, что на видео на земле еще отсутствует снежный покров.

Тем не менее метеорологи заявляют о скором похолодании в регионе. Согласно прогнозам, днем 5 ноября еще ожидается плюсовая температура, но ночью станет значительно холоднее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.