Новый год 2026: традиции, обычаи, какое животное стало его символом

31 декабря наступит один из самых главных праздников в России — Новый год. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. У даты есть множество традиций и обычаев. 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади.

Традиции и обычаи праздника

У Нового года есть ряд важных атрибутов. Без них не получится праздника.

На Новый год почти все россияне устанавливают дома украшенные яркими игрушками и гирляндами елки.

Родители наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку для своих детей, устраивают настоящий праздник. Некоторые родители заказывают аниматоров в костюмах.

Многие россияне запускают фейерверки в новогоднюю ночь. Они устанавливают салюты во дворах домов.

Также в этот день все поздравляют друг друга с праздником. Близкие произносят теплые слова и обмениваются подарками.

Еще на Новый год принято устраивать семейное застолье. На него приглашают не только родственников, но и близких друзей. С ними люди смотрят праздничные программы и фильмы, весело общаются.

Не менее важная традиция — просмотр новогоднего обращения президента России.

Когда бьют куранты, также принято загадывать желания, которые должны непременно сбыться.

2026-й — год Красной Огненной Лошади

Символом 2026 года по восточному календарю станет Красная Огненная Лошадь. Согласно китайской астрологии, она принесет скорость, энергию, независимость и свободу.

Благодаря красному цвету и стихии огня будут усилены природные качества лошади. Таким образом, 2026 год окажется динамичным и богатым на события. Он может значительно изменить жизнь человека. Также год предоставит возможности для роста тем, кто готов принять его энергию.

Лошадь и стихия огня считаются весьма редким сочетанием. Оно повторяется раз в 60 лет.

