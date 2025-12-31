Новый год 2026: традиции, обычаи, какое животное стало его символом
31 декабря наступит один из самых главных праздников в России — Новый год. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. У даты есть множество традиций и обычаев. 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади.
Традиции и обычаи праздника
У Нового года есть ряд важных атрибутов. Без них не получится праздника.
На Новый год почти все россияне устанавливают дома украшенные яркими игрушками и гирляндами елки.
Родители наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку для своих детей, устраивают настоящий праздник. Некоторые родители заказывают аниматоров в костюмах.
Многие россияне запускают фейерверки в новогоднюю ночь. Они устанавливают салюты во дворах домов.
Также в этот день все поздравляют друг друга с праздником. Близкие произносят теплые слова и обмениваются подарками.
Еще на Новый год принято устраивать семейное застолье. На него приглашают не только родственников, но и близких друзей. С ними люди смотрят праздничные программы и фильмы, весело общаются.
Не менее важная традиция — просмотр новогоднего обращения президента России.
Когда бьют куранты, также принято загадывать желания, которые должны непременно сбыться.
2026-й — год Красной Огненной Лошади
Символом 2026 года по восточному календарю станет Красная Огненная Лошадь. Согласно китайской астрологии, она принесет скорость, энергию, независимость и свободу.
Благодаря красному цвету и стихии огня будут усилены природные качества лошади. Таким образом, 2026 год окажется динамичным и богатым на события. Он может значительно изменить жизнь человека. Также год предоставит возможности для роста тем, кто готов принять его энергию.
Лошадь и стихия огня считаются весьма редким сочетанием. Оно повторяется раз в 60 лет.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.