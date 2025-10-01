Это шопсы: новый формат онлайн-шопинга презентовали в Москве

«Это большой глобальный тренд на покупки через контент. Сейчас каждый автор сам находит рекламодателя, а рекламодатель — блогера. Мы делаем это более бесшовно и предлагаем авторам более нативно находить свою аудиторию. Пользователи будут находить более релевантный товар, а бизнес — блогеров и пользователей», — сказал директор по стратегии и операциям VK Андрей Гостев.

Он добавил, авторы VK могут публиковать контент, товар в которым является нативной рекламой. При этом для этого можно адаптировать любой контент, будь то шортсы или стримы.

Для использования нового формата нужно быть зарегистрированным в инструменте «VK-блогинг». Там можно узнать всю полезную статистику: просмотры, количество покупок товаров и управление контентом.

«Далее вы выбираете товар — его уже десятки тысяч от разных брендов и производителей — для продвижения. И вы получаете процент от каждой продажи с вашей публикации. По сути, у вас нет никаких ограничений в заработке», — добавил Гостев.

«Очевидно, что для продавцов это очень безопасный и прозрачный инструмент по получению новых продаж. Потому что оплата идет только за заказы. Второй важный момент, не нужно общаться с автором напрямую. Авторы будут сами генерировать контент и следить за тем, чтобы он хорошо конвертировался», — сказал на презентации директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

По его словам, для продавца не изменится привычный интерфейс, там по-прежнему доступна вся необходимая статистика. В то же время автор контента таким образом будет получать дополнительный заработок.