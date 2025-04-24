Новый друг: эксперт оценила тренд по «превращению» питомцев в людей с помощью ИИ

Кандидат психологических наук, детский психолог, доцент кафедры СпбГУ Наталья Искра заявила, что тренд среди подростков на «превращение» питомцев в виртуальных людей при помощи искусственного интеллекта связан с большой любовью молодежи к животным, сообщает «Вечерняя Москва».

«Возможно, создание очеловеченной кошечки или собачки — это подсознательное желание завести себе воображаемого друга, хотя обычно это свойственно детям 6-7 лет. И, несмотря на то, что не у всех ребят бывает выдуманный товарищ, это вариант нормы», — сказала специалист.

По ее словам, важно следить, чтобы общение человека с выдуманным «другом» не переходило рамки нормы и не переставало быть развлечением: подросток должен понимать, что это ненастоящее животное.

Одновременно кинолог частной практики и зоописихолог Александр Малиновский заявил, что животные и люди часто в процессе совместной жизни становятся похожи: и по характеру, и даже внешне.