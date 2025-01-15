Новый директор приступила к обязанностям в школе № 2 Котельников

Надежда Анатольевна по образованию учитель начальных классов, кандидат психологических наук. Окончила очную аспирантуру МПГУ, защитив диссертацию в 2004 году по направлении педагогической психологии. С 2004 года по 2014 год преподавала в НИУ Высшая школа экономики, являясь ведущим научным сотрудником.

Надежда Анатольевна — человек с огромным опытом работы в системе образования: общий стаж работы составляет 29 лет, из них в сфере образования — 28. Многодетная мама.

«Наша цель — создать для ребят прочную основу для успешного будущего, чтобы каждый из них смог реализовать свой потенциал и достичь высоких результатов. Мы стремимся дать ребятам крылья и ощущение полета, чтобы они смогли дотронуться до звезд!» — отмечает Надежда Анатольевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.