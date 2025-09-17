Новый детский сад открылся в поселке Развилка Ленинского округа

В Ленинском городском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры микрорайонов-новостроек. Детский сад на 85 малышей открыли в жилом комплексе «Миловидное». Это третье дошкольное учреждение, построенное в муниципалитете с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Активно работаем над расширением сети детских садов, чтобы обеспечить доступность дошкольного образования для всех детей Ленинского округа. В феврале открыли новый детский сад на 325 мест в микрорайоне Боброво, в День знаний — на 310 мест в Ермолино, сейчас — на 85 мест в поселке Развилка. До конца года завершим строительство еще трех садиков: в «Южной Битце», в «Зеленых Аллеях» и в ЖК «Новое Видное», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Детский сад в ЖК «Миловидное» стал девятым дошкольным учреждением в Развилке. Как и предыдущие детсады, он вошел в состав образовательного комплекса Развилковской школы с углубленным изучением отдельных предметов. Современное встроенно-пристроенное здание рассчитано, в первую очередь, на прием малышей из нового микрорайона. На сегодняшний день его уже начали посещать свыше 20 ребят от 3 до 7 лет. Комплектование коллектива воспитанников продолжается.

«Сад оснащен новейшим оборудованием: есть универсальный зал для музыки и физической культуры, все группы снабжены необходимой мебелью и техникой. Территория учреждения оснащена современными игровыми площадками, теневыми навесами и спортивной зоной. Детсад укомплектован воспитателями и младшими воспитателями», — рассказали в управлении образования администрации Ленинского округа.

Там также подчеркнули, что главная цель педагогов детского сада — обеспечить детям все условия для гармоничного развития, раскрыть их потенциал и таланты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.