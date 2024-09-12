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сегодня в 18:20

Новый детский сад на 84 места открыли в ЖК «Самоцветы мира» в Реутове

В реутовском жилом комплексе «Самоцветы мира» начал свою работу новый детский сад № 7 на 84 места. Проконтролировала готовность помещений к приему детей заместитель главы городского округа Ольга Репина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы осмотрели все помещения детского сада, условия в нем замечательные. Детский сад в этом жилом доме был построен нашим градообразующим предприятием. Посещать его будут дети работников «НПО машиностроения» и других горожан. Безусловно, это один из примеров прекрасного взаимодействия города с предприятием», — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина.

При строительстве объекта рабочие использовали передовые технологии. Специалисты сделали облицовку фасада, поменяли окна, отреставрировали помещения внутри. Среди них — спальни, групповые комнаты, пищеблок, медицинские кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты дополнительного образования и психолога. Обустроили прилегающие территории.

«Так как учреждение расположено в жилом комплексе ракетно-космического предприятия «НПО машиностроения», в его оформлении присутствует космическая тематика», — добавила заведующая детским садом комбинированного вида № 9 «Светлячок» Марина Кудинова.

Общая площадь детского сада составляет почти 1,2 тыс. кв. метров. Сразу после завершения строительства инвестор образовательного учреждения АО «СЗ «ПСК «НПО машиностроения» безвозмездно передал садик его городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.