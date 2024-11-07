Новый детский сад на 300 мест открыли в ЖК «Люберецкий»

«В 2024 году в городском округе открыли пять садов на 1 080 мест, также в ноябре планируем запустить детский сад на 350 мест в ЖК «Жулебино Парк» и ввести в эксплуатацию сад на 200 мест в поселке ВУГИ», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Дошкольное отделение «Дракоша», входящее в состав Лингвистической школы, находится по адресу: улица Юности, дом № 8. Его общая площадь составляет 11,4 тыс. квадратных метров. Сад оборудован спортивным и музыкальным залами, медицинским блоком, прачечной, кабинетами для психолога и логопеда. Также для каждой из 12 групп выделен отдельный блок с раздевалкой, спальней, игровой зоной и санузлом. Учреждение соответствует современным требованиям и стандартам, предоставляя комфортные условия для обучения и игр.

В детском саду занято 70% мест, а штат сотрудников укомплектован полностью на 100% и уже готов принять маленьких воспитанников. Открытие нового сада в Люберцах позволило создать дополнительные места для дошкольников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.