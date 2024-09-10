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Новый детский сад на 240 мест открыли в Подольске

В Подольске в мкр. Климовск открылся новый детский сад на 240 мест, который рассчитан на десять групп для малышей от 1,5 до 7 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня ребята впервые переступили порог современного дошкольного учреждения на улице Школьной. Построили его при поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В здании площадью три тысячи квадратных метров разместились светлые и просторные групповые комнаты, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. На территории — площадки с безопасным покрытием, верандами, игровыми и спортивными комплексами. Особое внимание уделили безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.