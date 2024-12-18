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Новый детсад в округе Подмосковья примет воспитанников в начале 2025 года

Новый детский сад откроется в поселке ВУГИ городского округа Люберцы в начале 2025 года. В нем разместятся 9 групповых помещений для детей от 1,5 до 7 лет, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад на 200 мест строится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной госпрограммы. В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству территории. Подрядчик устанавливает детские игровые комплексы, на финальной стадии — обустройство проездов и тротуаров, установка ограждения и устройство наружного освещения.

В здании ведутся чистовая отделка помещений, укладка плитки, установка сантехники, электромонтажные работы. Завершаются фасадные работы, установка витражей.

Площадь здания — более 3 тыс. кв. м. Открытие детского сада запланировано на начало 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.