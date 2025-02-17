Новых резидентов привлекут за счет расширения ОЭЗ «Ступино Квадрат»

Проект расширения ОЭЗ «Ступино Квадрат», одобренный правительством РФ, позволил увеличить площадь особой экономической зоны на 182,6 га. В результате общая территория этой подмосковной ОЭЗ составила 614 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ОЭЗ «Ступино Квадрат» увеличили на 42%. Это весьма существенное расширение. Ряд инвесторов уже заявили о планах реализовать свои проекты на новой территории: заключены соглашения о намерениях с 4 потенциальными резидентами, объем инвестиций которых составит 9,6 млрд рублей. На новых предприятиях дополнительно планируется создать порядка 600 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Ступино Квадрат» являются 19 компаний, занятых в самых разных отраслях промышленности. Объем фактических инвестиций на территории ОЭЗ – около 26 млрд рублей. На предприятиях, которые работают в «Ступино Квадрат», трудоустроено порядка 1,8 тыс. человек.

Правительство РФ поддержало также проект расширения ОЭЗ «Дубна». Площадь этой подмосковной ОЭЗ была расширена на 56,5 га до 335 га. Всего в Московской области функционирует 5 ОЭЗ, кроме того, уже одобрено создание шестой такой территории — ОЭЗ «Большой Серпухов».

Подобрать земельный участок в Подмосковье для реализации инвестпроекта, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.