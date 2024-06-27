Новые зоны отдыха появятся в парке «Сокольники» на востоке столицы

Рабочие начали проводить первый этап благоустройства и реабилитации территории парка культуры и отдыха «Сокольники», который находится на востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день парк „Сокольники“ — одно из самых популярных мест отдыха жителей близлежащих районов, новый проект рассчитан на три года, только в этом году обновим территорию на окраине парка общей площадью более 88 га», — уточнил Бирюков.

Он добавил, что в планах привести в порядок инфраструктуру, добавить функционал второстепенной входной зоне парка. Еще там появятся новые пешеходные дорожки.

«Все работы будут проводиться максимально бережно с учетом уникального природного ландшафта парка», — подчеркнул заммэра.

По его словам, на сегодняшний день для посетителей временно ограничен доступ на некоторые территории зеленой зоны, где начаты работы. Закрыты участок около Путяевского пруда и прилегающие с юга дорожки, рекреационная зона и участок «Тропы здоровья», которые расположены в юго-западной части, детская площадка в Митьковском проезде и территория на западе от филиала госпиталя им. Бурденко.

Все указанные участки парка планируется открывать для посетителей после окончания работ.

До конца лета для посещения закрыли территорию около Золотого пруда и участок на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда.

Как рассказал вице-мэр, планируется сделать благоустройство рядом с Большим Путяевским прудом. Там будут обновлены дорожки, проведен ремонт спортивных и детских площадок. Еще на берегу Золотого пруда появятся настилы и зоны для летнего солярия, сделают всесезонную площадку для различных мероприятий.

В «Сокольниках» свыше 10 лет работает единственный в РФ орнитологический реабилитационный центр и приют. Пройдут работы по его переносу на новую площадку большего размера. Там сделают просторный разлеточник, павильон с административными и техническими посещениями. На открытой территории создадут присяды для соколов, индивидуальные и групповые вольеры, еще построят голубятню и воронятник.

Бирюков отметил, что на участке «Тропы здоровья» планируется сделать новое покрытие, добавить и заменить спортивные тренажеры, скамьи и навесы.

В рамках первого этапа благоустройства «Сокольников» сделают работы на семи детских и пяти спортплощадках, второстепенном входе со стороны Сокольнического вала.