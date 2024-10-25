Новые заправки открылись в Московской области

Две АЗС сети «Газпромнефть» открылись на Можайском шоссе, 167 в Одинцово и в Лобне на Шереметьевском шоссе, 8. Еще семь автозаправочных станций войдут в сеть в Подмосковье до конца 2024 года, расширив её до 146-ти в регионе.

На новых АЗС представлены классические и высокотехнологичные бензины, а также сезонное дизельное топливо.

На станции в Лобне установлены медиаэкраны, которые используются для коммуникации с клиентами и трансляции полезной информации. Здесь могут одновременно заправляться 10 автомобилей, а для заправки большегрузного транспорта предусмотрена выносная топливная колонка.

Клиенты АЗС в Одинцово могут совершить заправку на одной из 8 топливораздаточных колонок самостоятельно или воспользоваться услугами заправщика.