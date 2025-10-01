Новые тротуары и пешеходные дорожки появились в сквере в Озерах

Новые тротуары и пешеходные дорожки появились в сквере вблизи домов № 9, 10 и 11 в микрорайоне имени маршала Михаила Катукова в Озерах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также на этом общественном пространстве установлены современные скамейки и урны, смонтирована новая детская площадка с безопасным резиновым покрытием, оборудована зона для спорта. Кроме этого, специалисты провели озеленение территории — высадили декоративные цветущие кустарники: яркие гортензии и спиреи.

Инициатором реконструкции сквера в микрорайоне имени маршала Михаила Катукова стала администрация городского округа Коломна. Проект получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«После реконструкции мемориальные доски с именами героев-военнослужащих вновь вернули в сквер», — отметили в управлении градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.