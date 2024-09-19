Новые спортплощадки появятся в дошкольных учреждениях Серпухова

Школа № 18 Серпухова поделилась своими планами после победы в конкурсе «Вклад в будущее». Образовательное учреждение одержало победу в номинации «Спортивно-оздоровительный кластер» (группа 1100-1950 учащихся), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На полученный грант запланировано строительство новых спортплощадок в трёх дошкольных отделениях, а в школе — приобретение нового оборудования для спортзалов. Ещё одно новшество — создание зоны психологической разгрузки. На переменах дети смогут отдохнуть или повторить пройденный материал благодаря интерактивным устройствам.

«Огромное спасибо нашим родителям, бабушкам, дедушкам, детям. В пятницу и субботу все активно шли голосовать. Сначала ребёнок говорил, что приведёт троих взрослых, потом пять, а в итоге их оказалось 15! Хотелось бы от лица педагогического коллектива, обучающихся и их родственников поблагодарить главу Серпухова Сергея Никитенко за возможность принять участие в этом конкурсе», — отметила директор школы № 18 Мария Арсеньева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.