сегодня в 13:57

Новые пункты сбора гумпомощи для жителей Курской области откроются в Королеве

Королев продолжает помогать соотечественникам из Курской области. В ближайшие дни жители смогут присоединиться к этой важной акции в нескольких местах города, передает пресс-служба администрации городского округа.

17 августа сбор пройдет около главного входа на стадион «Вымпел» с 10:45 до 13:45;

19 августа, в праздник Преображения, пройдет сбор гуманитарной помощи во всех храмах Королевского благочиния;

с 19 августа по 21 августа (включительно) сбор на ротонде центрального городского парка с 14:00 до 18:00.

Также сбор проходит в молодежном центре «Космос» по адресу: ул. Гагарина, д. 19 с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 и в пятницу с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую для бойцов, защищающих Курскую область от вражеского вторжения, все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.