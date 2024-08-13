Новые проекты для развития Ленинского округа определили на форуме «День соседей»

В Ленинском городском округе продолжают проходить форумы «День соседей», на которых жители выбирают лучшие инициативы по развитию муниципалитета. На этот раз неравнодушные горожане собрались в Видновском художественно-техническом лицее, чтобы определить первоочередные задачи, которые необходимо решить, чтобы сделать жизнь в округе благополучнее и комфортнее, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На суд собравшихся были представлены те инициативы, которые предлагали сами жители на многочисленных встречах во дворах. На этих встречах активисты озвучивали волнующие их вопросы и выдвигали идеи по улучшению своих дворовых территорий и развитию разных сфер жизни округа. На их основании были сформированы приоритетные инициативы, многие из которых уже удалось реализовать. Среди них:

модернизация детских игровых площадок на улице Школьная, 83;

обустройство пешеходных коммуникаций к МБОУ «Видновская СОШ № 5»;

ремонт дороги на улице Советская в городе Видное и на улице Ильинская в деревне Дыдылдино, а также устройство дорожного покрытия на улице Школьной у дома № 54;

модернизация асфальтобетонного полотна в районе домов № 68, 70 и 76 на улице Школьной;

ремонт детских игровых площадок во дворе дома № 24 на улице Советской;

установка лавочек на Советском проезде.

При этом еще есть ряд задач, которые необходимо выполнить, а именно:

благоустроить Малый Тарычевский пруд;

провести реконструкцию Центрального парка,

очистить берега Тимоховского пруда;

обустроить спуск для маломобильных групп населения и пешеходную зону вдоль дома ребенка в Тимоховском парке;

установить дорожные знаки, запрещающие парковку большегрузного транспорта на улице Заводской;

увеличить число автобусов на маршруте 364;

провести ремонт детских площадок во дворах домов № 2 на улице Ольховой и № 24 на Советской улице.

провести капитальный ремонт нескольких участков тепловых сетей в городе Видное.

Очередность выполнения этих проектов будет установлена по результатам голосования, в котором приняли участие более 300 жителей, посетивших форум. Чем больше голосов будет отдано за конкретную инициативу, тем раньше приступят к ее реализации. Узнать результаты голосования жители смогут в своих домовых чатах.

На мероприятии жители смогли озвучить и новые предложения: любой участник имел возможность обратиться к представителям дорожных служб, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций со своими вопросами и предложениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.