Новые правила Ростехнадзора грозят парализовать торговые центры

Эскалаторы могут остановиться в российских ТЦ и офисах

Владельцы торговых центров, бизнес-центров и социальных объектов по всей России с 1 сентября могут быть вынуждены остановить эксплуатацию эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан, сообщает «КоммерсантЪ» .

Причина — невозможность провести обязательное техническое освидетельствование по новым правилам Ростехнадзора, которые вступили в силу год назад.

Как следует из письма Союза торговых центров (СТЦ) на имя главы ведомства Александра Трембицкого, с 1 сентября 2024 года была отменена прежняя система аттестации организаций, проводящих проверку, а новая так и не создана. Это поставило бизнес в правовой тупик: юридически эксплуатация оборудования становится невозможной, хотя физически оно исправно.

По данным Национального лифтового союза, под угрозой остановки находятся около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов и 10 тысяч подъемных платформ для инвалидов по всей стране.

Вице-президент СТЦ Павел Люлин предупреждает, что ситуация может привести к социальному напряжению, лишив миллионы людей возможности комфортного посещения общественных мест.

Для решения проблемы бизнес и отраслевые объединения просят Ростехнадзор ввести переходный период до 1 сентября 2027 года, в течение которого освидетельствование можно будет проводить по старым правилам, либо ускорить создание реестра аккредитованных лабораторий.