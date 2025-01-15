сегодня в 18:10

Новые правила для розницы по безалкогольным напиткам скоро заработают в Подмосковье

С 5 февраля 2025 года вводится следующий этап разрешительного режима — всем розничным продавцам безалкогольных напитков, упакованных в стеклянную, алюминиевую или полимерную потребительскую упаковку, необходимо проводить онлайн проверку кодов маркировки перед продажей с помощью кассового ПО, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве также подчеркнули, что с 1 июня 2025 года аналогичные правила вступают для всех розничных продавцов соков, упакованных в потребительскую упаковку, а также остальных видов безалкогольных напитков.

Владельцам бизнеса необходимо заблаговременно обновить кассовое программное обеспечение, обратившись к поставщикам услуг, или воспользоваться инструкциями, представленными на сайте национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Подробную информацию о разрешительном режиме можно найти, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.