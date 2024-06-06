Новые поправки в закон для пенсионеров: что изменится для россиян с 9 июня

С 9 июня 2024 года в России вступят в силу поправки в 101-ю статью закона «Об исполнительном производстве», которые в первую очередь затронут недееспособных граждан и детей-инвалидов. По мнению эксперта ОЮЦ «Парфенон» Дианы Суворовой, грядущие нововведения в закон — нужная мера для помощи социально уязвимым слоям россиян, сообщает Life.ru .

Поправки касаются взыскания долгов с соцвыплат, однако имеются и новшества по начислениям пенсии. По словам Суворовой, новый закон повлияет на выплаты по потере кормильца, которые выдаются из федерального бюджета.

«Социальные пенсии, в том числе по инвалидности, и доплаты к ним теперь не могут быть списаны при взыскании долгов с родителей, усыновителей или опекунов. Ранее на такие средства могло быть наложено взыскание, поскольку фактически пенсии выплачивались на банковские счета опекунов», — отметила юрист, добавив, что прошлая практика создавала финансовые трудности для российских семей.

Россиянам также стоит помнить, что граждане, которым исполнилось 80 лет в мае, получат повышение фиксированной пенсии на 100 процентов — им будут выдавать больше на 8134,88 рубля. Прибавку получат и недееспособные жители страны, которым в июне поставят I группу инвалидности.

Кроме того, если пенсионеру исполнится 80 лет в июне, то он может оформить уход за собой — в таком случае к выплате по старости прибавится 1200 рублей. В то же время лицу, которому предстоит ухаживать за человеком на пенсии, будут начислять страховой стаж.

«Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к ним. Она выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся определенные категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства», — добавила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

С 1 июня в России вступил в силу закон, который упрощает определение варианта выплаты накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования.