Новые почетные звания появились в Московской области

В Мособлдуме в целом приняли закон, который вводит новые почетные звания: «Заслуженный работник благоустройства Московской области» и «Заслуженный работник местного самоуправления Московской области», передает корреспондент РИАМО.

Звание «Заслуженный работник благоустройства Московской области» будет присваиваться гражданам, работающим в этой сфере не менее 10 лет, за вклад в улучшение архитектурного облика, создание общественных территорий, развитие систем освещения и ландшафтной архитектуры, а также за развитие парков и комфортной среды.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Московской области» получат профессионалы, работающие в органах местного самоуправления и некоммерческих организациях более 10 лет, за их заслуги в обеспечении жизнедеятельности, защите прав граждан и совершенствовании местного самоуправления.

Ранее Мособлдумой также был установлен новый праздничный день — День благоустройства Подмосковья (День работника благоустройства Подмосковья) как отдельное признание общественной значимости работ по благоустройству.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе и что, по их мнению, важно менять», — сказал Воробьев.