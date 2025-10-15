Новые музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств в Озерах

В детской школе искусств имени С. Д. Сурмилло идет большое обновление материально-технической базы. Преподаватели и ученики осваивают новенькие музыкальные инструменты, также школа искусств получила современную офисную технику, специализированную мебель и новейшие учебные материалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже поступили три фортепиано, балалайка, домры, скрипка, саксофон, флейта и труба, а также натурный фонд для обучения изобразительному искусству и мольберты. Обновлены звуковое оборудование, мебель и интерактивные доски, учебная литература. Ждем до конца ноября еще одно фортепиано и ноутбуки», — рассказала начальник управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна Дарья Тельнова.

Оснащение подмосковных школ искусств новыми музыкальными инструментами и оборудованием проводится в рамках национального проекта «Семья» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Обновление оборудования даст возможность детям развивать свои способности и получать качественное образование. Мы гордимся успехами наших юных земляков. Новые инструменты позволят учащимся еще полнее раскрыть свои таланты и добиться новых высот в музыкальном искусстве», — подчеркнул глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

Детская школа искусств имени С. Д. Сурмилло в Озерах — одна из старейших в Подмосковье. В будущем году учреждение отметит 80-летие со дня создания. Сегодня в школе обучаются 610 детей, работают 44 преподавателя, многие из которых — ее бывшие выпускники. Воспитанники школы искусств многократно становились лауреатами и получателями грантов на региональном и всероссийском уровнях.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.